Ucraina Russia chiude il ponte di Crimea | pioggia di droni sul Paese

La tensione tra Ucraina e Russia si infiamma ancora una volta, con un massiccio attacco di oltre 100 droni contro il territorio ucraino. Mentre il ponte di Crimea rimane chiuso e le operazioni di difesa sono in atto, gli scontri si intensificano, senza per ora vittime o danni significativi. Un episodio che evidenzia quanto questa crisi continui a scuotere la regione e il mondo intero, lasciando tutti con il fiato sospeso.

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato oltre 100 droni contro diverse aree dell'Ucraina. Al momento non risultano né vittime e né danni. Lo ha riferito l'Aeronautica militare ucraina su Telegram, precisando che "il nemico ha lanciato attacchi con 107 droni kamikaze 'Shahed' e simulatori di vario tipo" e che 74 di questi sono stati abbattuti. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: droni - ucraina - russia - chiude

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

Ucraina news oggi, Russia chiude ponte di Crimea e lancia oltre droni sul Paese Vai su X

I droni stanno cambiando il modo di fare la guerra e il laboratorio di queste novità è senza dubbio il conflitto tra Russia e Ucraina, con le parti che sperimentano continuamente nuovi espedienti per colpire il nemico Vai su Facebook

Ucraina, Russia chiude il ponte di Crimea: pioggia di droni sul Paese; Ucraina, Russia avanza nelle regione di Dnipropetrovsk: escalation nella guerra; Attacchi di droni ucraini: sospesi i voli in diversi aeroporti russi, disagi anche a Mosca.

Ucraina, Russia chiude il ponte di Crimea: pioggia di droni sul Paese - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato oltre 100 droni contro diverse aree dell'Ucraina. Scrive ilfattonisseno.it

Ucraina, ecco come sta andando l'offensiva della Russia. Droni, crisi economica e avanzata: la situazione - A Kiev, per mesi, si è parlato di un'offensiva russa che puntava a conquistare altre regioni nell'est dell'Ucraina. Da msn.com