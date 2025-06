Ucraina le notizie del giorno del 30 giugno | la diretta

Nelle ultime ore, l'Ucraina vive momenti di grande tensione: i raid russi su Leopoli, Zaporizhzhia e Kiev si susseguono, mentre l’UE approva il rinnovo delle sanzioni contro Mosca. La situazione si fa sempre più complessa, con le parole di Tajani e le dichiarazioni di Putin che alimentano l’incertezza sul futuro del conflitto. La giornata di oggi rappresenta un ulteriore capitolo di una crisi che non dà segni di placarsi.

All’indomani dei massicci raid dell’esercito russo su Leopoli, Zaporizhzhia e Kiev, e dall’uscita da parte dell’Ucraina dal trattato sulle mine antiuomo è arrivato il via libera dell’Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni alla Russia. Tajani: “Non molto ottimista su cessate il fuoco in UcrainaPutin vuole andare avanti”. “Ho sempre detto che non si sarebbe raggiunto un cessate il fuoco prima della fine di quest’anno. Non sono molto ottimista perché Putin vuole andare avanti per una serie di motivi, che ho spiegato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di ‘Morning News’, su Canale 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, le notizie del giorno del 30 giugno: la diretta

Si apre il Consiglio europeo di Bruxelles con all'ordine del giorno le due crisi internazionali riguardanti Israele e l'Ucraina: l'Europa si spacca sul Medio Oriente ma è compatta su Kiev Vai su Facebook

