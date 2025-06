Ucraina la guerra sporca di Mosca | arruolati adolescenti ignari e trasformati in attentatori suicidi

Una guerra nascosta e silenziosa sta scuotendo le fondamenta del conflitto in Ucraina, lontano dai riflettori dei fronti di battaglia. Mosca, secondo un’inchiesta del Guardian, sembra aver ideato un inquietante piano di arruolamento di adolescenti ucraini tramite Telegram, trasformandoli in attentatori suicidi inconsapevoli. Una strategia crudele che solleva interrogativi sulle sfide etiche e sulla reale portata di questa escalation. Ecco cosa si nasconde dietro le quinte della guerra sporca di Mosca.

Nella guerra sporca che si combatte lontano dal fronte, Mosca starebbe arruolando giovani ucraini tramite Telegram, trasformandoli in attentatori suicidi inconsapevoli. La notizia inquietante trapela da un’inchiesta del Guardian, che svela un’escalation di operazioni di sabotaggio attribuite agli 007 russi. Mosca arruola giovani ucraini e li trasforma in attentatori suicidi. I casi non mancano. C’è Oleh, 19 anni, disoccupato originario dell’Ucraina orientale. Contattato tramite un canale Telegram che offriva lavoretti ben pagati, il ragazzo accetta di recarsi a Rivne per imbrattare una stazione di polizia con vernice spray in cambio di mille dollari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucraina, la guerra “sporca” di Mosca: arruolati adolescenti ignari e trasformati in attentatori suicidi

