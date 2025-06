Ucraina la guerra ombra russa | giovani reclutati senza saperlo per attentati suicidi l’inchiesta choc

Nella clandestinità della guerra in Ucraina, si svela un inquietante scenario: giovani reclutati senza saperlo tramite Telegram per attentati suicidi. Un'inchiesta del Guardian rivela un'oscura strategia russa di sabotaggio, coinvolgendo vittime inconsapevoli come Oleh, 19 anni. Questa operazione di manipolazione e inganno mette in discussione i confini della guerra tradizionale, aprendo un nuovo capitolo di terrore e inganno internazionale.

(Adnkronos) – Nella guerra segreta che si combatte lontano dal fronte, la Russia starebbe arruolando giovani ucraini tramite Telegram, trasformandoli in attentatori suicidi inconsapevoli. È quanto emerge da una nuova inchiesta del Guardian, che svela un'escalation inquietante delle operazioni di sabotaggio attribuite ai servizi d'intelligence russi. Il caso di Oleh, 19 anni, disoccupato originario dell'Ucraina . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: ucraina - guerra - giovani - suicidi

