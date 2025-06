Ucraina giovani reclutati senza saperlo dalla Russia per attentati suicidi

Un oscuro fronte si apre tra le note di Telegram: la Russia, secondo un’inquietante indagine del Guardian, starebbe reclutando giovani ucraini ignari per attentati suicidi. Tra storie di speranze infrante e inganni digitali, emergono dettagli sconvolgenti su come innocenti vengano manipolati a loro insaputa. È un quadro che mette in discussione i confini tra conflitto e manipolazione, lasciando aperta una domanda cruciale: fino a che punto può arrivare la guerra invisibile?

Tramite Telegram la Russia starebbe arruolando giovani ucraini, trasformandoli in attentatori suicidi a loro insaputa. È quanto emerge da un’inquietante inchiesta del Guardian, relativa alle operazioni di sabotaggio attribuite ai servizi d’intelligence di Mosca. Il giornale britannico racconta la storia di Oleh, 19enne disoccupato dell’Ucraina orientale, che – contattato su un canale Telegram dedicato a lavoretti ben pagati – ha accettato di imbrattare una stazione di polizia di Rivne, in cambio dell’equivalente di mille dollari. Nello zaino ricevuto da uno sconosciuto c’era una bomba artigianale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, giovani reclutati senza saperlo dalla Russia per attentati suicidi

Ucraina, i ?nonni? al fronte. «Meglio noi che i giovani»: sempre più numerosi i soldati over 50 - In un contesto di conflitto senza precedenti, l'Ucraina vede una sorprendente mobilitazione tra le generazioni più anziane: i nonni al fronte superano sempre di più i giovani.

La nuova tattica dell'esercito russo, nei combattimenti in Ucraina, secondo una ricostruzione pubblicata da The Times, consiste nel mandare all'assalto motociclisti solitari, non di rado suicidi, che vanno a seminare il caos nelle fila nemiche. Secondo il quotidia Vai su Facebook

