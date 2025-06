Ucraina fuori dal trattato che vieta le mine antiuomo

L’Ucraina abbandona la Convenzione di Ottawa, un passo che solleva molteplici interrogativi sulla sicurezza e le strategie di difesa. La decisione di Volodymyr Zelensky, presa in risposta all’ultimo massiccio attacco russo, evidenzia la complessità di un conflitto che si fa sempre più articolato. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili scenari che si prospettano nel futuro del conflitto.

Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto che sancisce l'uscita dell'Ucraina dalla Convenzione di Ottawa, il trattato internazionale che proibisce l'uso e la produzione di mine antiuomo. La decisione arriva all'indomani del più massiccio attacco aereo russo dall'inizio del conflitto: 477 droni e 60 missili lanciati in 48 ore. Colpiti sobborghi di Kiev e città in tutto il Paese. Kiev conferma l'abbattimento di un F-16. Mosca apre a nuovi colloqui, ma minaccia: "Con altre sanzioni, nessuna trattativa".

