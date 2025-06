Ucraina | dalle mine antiuomo ai missili sulle città la Ue ha perso la guerra ma non si deve dire

Le ultime notizie dal fronte ucraino rivelano un cambiamento deciso: il presidente Zelensky ha firmato il decreto per uscire dalla Convenzione di Ottawa, aprendo la strada all’uso di mine antiuomo. Un’azione che solleva molte domande sulla gestione del conflitto e sulle implicazioni internazionali, considerando che anche altri paesi hanno scelto strade simili. Ma cosa significa davvero questa mossa per la guerra in Ucraina? E quali saranno le conseguenze a lungo termine?

Ultime notizie dal fronte ucraino. Il presidente Zelensky ha appena firmato un decreto per far uscire il suo Paese dalla Convenzione di Ottawa, che vieta l’uso, la produzione e l’accumulo delle mine antiuomo. L’Ucraina va così ad aggiungersi a Estonia, Lettonia, Polonia e Finlandia che dalla Convenzione sono uscite di recente, e naturalmente a Usa e Russia che la Convenzione non l’hanno mai firmata. Indietro di qualche ora: i russi, avanzando nel settore Sud-Est del fronte, hanno occupato il più grande giacimento ucraino di litio, quello di Shevcenko, che rientrerebbe nell’accordo che Zelensky ha stipulato con Donald Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ucraina: dalle mine antiuomo ai missili sulle città, la Ue ha perso la guerra ma non si deve dire

