ucraina ancora sotto attacco e zelensky si ritira dalla convenzione sulle mine antiuomo

In un contesto di tensione continua e sfide geopolitiche, l’Ucraina si appresta a fare un passo significativo: il ritiro dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo. Questa decisione, firmata dal presidente Zelensky, solleva interrogativi sulla strategia di difesa e sulla tutela delle popolazioni civili. Mentre il mondo osserva con attenzione, resta da capire quali siano le implicazioni di questa scelta nel delicato scenario internazionale.

Ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto per il ritiro dell’Ucraina dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo. Il trattato, entrato in vigore nel 1999 e firmato da 165 Paesi, mira a eliminare le mine antipersona ovunque nel mondo. Per questo scopo la convenzione vieta l’uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento, imponendo anche la distruzione degli stock esistenti. Tale trattato non è mai stato firmato né dalla Russia, né dagli Stati Uniti e dalla Cina. Vi aveva invece aderito Kiev, assieme alla maggior parte degli altri Paesi europei, ora non più: « Oggi l’Ucraina ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Ottawa che vieta le mine antiuomo. 🔗 Leggi su Panorama.it