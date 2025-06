Ucraina alle porte di Sumy 50 mila soldati russi | il triplo delle truppe di Kiev Putin ci vuole sfiancare

L’attuale escalation militare intorno a Sumy segna un capitolo cruciale nel conflitto ucraino. Con 50.000 soldati russi schierati a pochi chilometri dalla città, il rapporto di forze è nettamente sbilanciato a favore di Mosca. Putin ha recentemente riaffermato le sue ambizioni: conquistare Sumy. La situazione si fa sempre più tesa, lasciando presagire possibili sviluppi drammatici e una tensione crescente in tutta la regione.

Putin lo aveva detto appena 10 giorni fa: “Non escludo di conquistare Sumy”. Oggi la Russia ha schierato 50.000 soldati nell’area intorno alla città di Sumy – scrive il Wall Street Journal – con un rapporto di circa tre a uno rispetto alle forze ucraine. Le truppe russe ora sarebbero posizionate a soli 19 chilometri dalla città nordorientale ucraina, diventata il nuovo obiettivo di Mosca, secondo la testata statunitense. La superiorità numerica sul campo – Per le truppe ucraine, in inferiorità numerica, la battaglia diventa sempre più difficile. La Russia infatti apre frequentemente nuove linee di attacco, per sfruttare il vantaggio in termini di uomini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, alle porte di Sumy 50 mila soldati russi: il triplo delle truppe di Kiev. “Putin ci vuole sfiancare”

In questa notizia si parla di: sumy - ucraina - soldati - truppe

Ucraina, attacco con droni russi su Sumy: centrata in pieno un’auto - (?? Campo content non trovato)

Una quarantina di bombardieri pesanti e velivoli russi sono stati distrutti da droni, in un’operazione dei servizi ucraini già storica. Le truppe di Mosca avanzano ancora su Sumy, ma nelle proprie regioni di Bryansk e Kursk devono fare i conti con alcuni ponti cro Vai su Facebook

Ucraina, alle porte di Sumy 50 mila soldati russi: il triplo delle truppe di Kiev; Guerra in Ucraina news, Mosca ammassa truppe per sfondare a Sumy. Sbu : “Reclutano minori per informazioni sensibili”; Zelensky: 50mila soldati russi pronti al confine con l'Ucraina.

Guerra in Ucraina news, Mosca ammassa truppe per sfondare a Sumy. Tajani: “Non sarà facile convincere Putin a fermarsi" - Dopo l'attacco record di ieri con 537 ordigni volanti, di cui 477 droni e 60 missili, la Russia stanotte ha colpito in diverse zone dell'Ucraina con 'soli' 107 UAV kamikaze 'Sha ... Come scrive msn.com

Ucraini accerchiati a Sumy da 50mila soldati russi - Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ... Scrive tio.ch