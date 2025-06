Ucraina 50mila soldati russi schierati a 20km da Sumy Putin pronto alla presa del sesto Oblast - confermate anticipazioni del GdI

Le forze russe avanzano senza sosta, con 50.000 soldati schierati a soli 20 km da Sumy, mentre Putín si prepara alla conquista del sesto oblast. La situazione si fa sempre più tesa, con le anticipazioni del Giornale d’Italia che confermano un’operazione strategica di grande rilievo. La regione vive giorni di grave incertezza, lasciando il mondo a chiedersi quali sviluppi porterà questa intensa escalation militare.

Dopo aver quasi completamente espulso le forze ucraine dalla regione russa di Kursk all'inizio dell'anno, le truppe russe hanno ora attraversato il confine nella direzione opposta, verso Sumy alla conquista del sesto Oblast, come anticipato dal Giornale d'Italia Le forze russe avanzano verso.

Sumy nuovo fronte della guerra in Ucraina? L'offensiva russa e il piano di una "zona cuscinetto" per proteggere Kursk - MSN - Durante l'invasione russa dell'Ucraina iniziata nel 2022, Sumy è stata una delle prime regioni in cui si sono scontrate le forze russe e ucraine. Si legge su msn.com

Ucraina, drone russo su un minibus nell'oblast di Sumy: 9 morti - Quotidiano Nazionale - Un attacco con droni russi ha colpito un autobus passeggeri nella regione nord- Lo riporta quotidiano.net