ucraina 50mila russi schierati intorno a sumy

L’atmosfera in Ucraina si fa sempre più tesa, con 50mila truppe russe schierate intorno a Sumy e raid devastanti su Leopoli, Zaporizhzhia e Kiev. Nel frattempo, l’Unione Europea approva il rinnovo delle sanzioni, mentre le parole di Tajani riflettono una certa preoccupazione sul proseguimento del conflitto. La situazione resta complessa e incerta, e il rischio di escalation cresce di giorno in giorno.

All’indomani dei massicci raid dell’esercito russo su Leopoli, Zaporizhzhia e Kiev, e dall’uscita da parte dell’Ucraina dal trattato sulle mine antiuomo è arrivato il via libera dell’Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni alla Russia. Tajani: “Non molto ottimista su cessate il fuoco in UcrainaPutin vuole andare avanti”. “Ho sempre detto che non si sarebbe raggiunto un cessate il fuoco prima della fine di quest’anno. Non sono molto ottimista perché Putin vuole andare avanti per una serie di motivi, che ho spiegato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di ‘Morning News’, su Canale 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it