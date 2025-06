Ucciso per aver provato a rubare Gratta e vinci i giudici | Resta l'aggravante della crudeltà per zio e nipote

Un tentativo di furto diventa un dramma sanguinoso: Shu Zou e Liu Chongbing, accusati dell’omicidio di Eros Di Ronza, affrontano un processo che mette in luce la brutalità di un gesto estremo. La richiesta della Procura di aggiungere l’aggravante della crudeltà sottolinea la gravità del caso. Un episodio che scuote Milano e solleva interrogativi sulla giustizia e sulla tolleranza verso la violenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Shu Zou e suo zio Liu Chongbing stanno affrontando il processo che li vede imputati dell'omicidio di Eros Di Ronza, ucciso il 17 ottobre 2024 a Milano. I due avrebbero colpito il 37enne in fuga con 44 forbiciate. Per i giudici, deve essere contestata loro l'aggravante della "crudeltà" come richiesto dalla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

