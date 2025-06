Ucciso nel campo di mais | Una zona a forte rischio Da anni base dello spaccio

In un territorio segnato da anni di traffico e degrado, il tragico ritrovamento di Mohamed, 21 anni, ucciso nel campo di mais tra Pieve Fissiraga e i comuni limitrofi, apre un nuovo capitolo sulla difficile lotta allo spaccio. Un episodio che scuote una comunità ormai abituata a confrontarsi con il problema, ma che richiede urgentemente interventi concreti per arginare questa piaga diffusa e rendere più sicuro il nostro territorio.

PIEVE FISSIRAGA (Lodi) "Sono anni che, in questi campi dove è stato trovato il 21enne morto ammazzato tra Pieve Fissiraga, Villanova del Sillaro e Massalengo, registriamo, a tratti anche in maniera diffusa e pesante, il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. E ora ci ritroviamo anche il morto". Il sindaco di Pieve Fissiraga Domenico Pedote è amareggiato ma non sembra troppo sorpreso del ritrovamento del cadavere del 21enne marocchino Mohamed Kaoukeb Raji, rinvenuto sabato pomeriggio attorno alle 17.30 in mezzo al mais in una zona di campagna a pochi passi dall’A1, ucciso da una fucilata al petto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso nel campo di mais: "Una zona a forte rischio. Da anni base dello spaccio"

