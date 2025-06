Ucciso e sciolto nell’acido per i giudici non fu delitto di camorra

In un episodio che ha scosso la giustizia napoletana, la Corte di Assise di Appello di Napoli ha stabilito che l'omicidio di Giulio Giaccio, avvenuto nel 2000, non costituisce un delitto di camorra. La sentenza mette in discussione le accuse di aggravante mafiosa, aprendo nuovi interrogativi sulla definizione di crimine e sull'interpretazione della legge. Questa decisione solleva importanti riflessioni sul rapporto tra giustizia e criminalità organizzata, e sulle sfumature che definiscono i reati legati alla camorra.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Assise di Appello di Napoli (quinta sezione) non ha riconosciuto la sussistenza dell ‘aggravante mafiosa nella sentenza di secondo grado sull’omicidio di Giulio Giaccio, il giovane ucciso il 30 luglio del 2000, a soli 26 anni, perché scambiato per l’amante della sorella di un camorrista legato al clan Polverino. L’imputato Salvatore Cammarota è stato condannato a 16 anni (gli è stata concessa l’attenuante equivalente in relazione a un’offerta da lui fatta alla famiglia); pena a 30 anni di carcere confermata per Carlo Nappi mentre è stata ridotta quella inflitta a Roberto Perrone a cui sono stari comminati 8 anni (riconosciuto il concorso anomalo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ucciso e sciolto nell’acido, per i giudici non fu delitto di camorra

