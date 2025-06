Uccise la madre e confessò in diretta tv | condannato a 10 anni

Un dramma che ha scosso l’intera nazione: Lorenzo Carbone, colpevole di aver ucciso la madre 80enne durante una diretta TV, è stato condannato a 10 anni. La tragica vicenda solleva profonde riflessioni sui temi della famiglia e della salute mentale, mentre gli avvocati hanno ottenuto il trasferimento in una struttura di cura. Ma cosa ha spinto una persona a un gesto così estremo?

Lorenzo Carbone ha soffocato la madre 80enne con dei lacci e la federa di un cuscino. Gli avvocati difensori hanno ottenuto il trasferimento in una casa di cura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Uccise la madre e confessò in diretta tv: condannato a 10 anni

