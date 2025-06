Uccisa dalla ruspa in spiaggia a Pinarella arrestato l’investitore

Una tragedia sulla spiaggia di Pinarella scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza. Lerry Gnoli, l’uomo alla guida della ruspa che ha travolto e ucciso Elisa Spadavecchia lo scorso 24 maggio, è stato finalmente arrestato. La giustizia fa un passo avanti, ma il ricordo di quella terribile giornata rimane vivo tra i cittadini. La vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di controlli più severi e di una maggiore attenzione alla sicurezza pubblica.

Pinarella, 20 giugno 2025 - E' stato arrestato Lerry Gnoli, l'uomo che alla guida di una ruspa sabato 24 maggio scorso travolse e uccise Elisa Spadavecchia, una bagnante, sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Nella mattinata di sabato 28 giugno, i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, unitamente ai militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Cervia, hanno arrestato l'uomo in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Ravenna. Gnoli è indagato i reati di omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro, poiché, come si legge in una note dei carabinieri, "per colpa, alle ore 10,30 di sabato 24 maggio 2025, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dovendo eseguire il lavoro di abbattimento delle dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella di Cervia, si poneva alla guida di una ruspa cingolata, senza targa, priva di segnalatori lampeggianti e acustici, di sua proprietà e, procedendo in retromarcia a velocità sostenuta, giungeva all’altezza di uno stabilimento balneare, fuori dal tratto arenile sul quale doveva contrattualmente operare e, omettendo di adottare le misure organizzative e le cautele necessarie ad impedire il rischio di investimento di bagnanti sulla spiaggia ed omettendo di controllare l’eventuale presenza di terzi, effettuava una improvvisa manovra di inversione del mezzo verso il mare, investendo ed uccidendo una bagnante presente in battigia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dalla ruspa in spiaggia a Pinarella, arrestato l’investitore

