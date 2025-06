Ubriaco in sella allo scooter con la nipotina senza il casco | denunciato un 46enne

Una scena che lascia senza parole: un uomo ubriaco in sella a uno scooter con la nipotina di 7 anni, senza casco, nel cuore del modenese. La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha immediatamente fermato il veicolo, denunciando il 46enne per grave negligenza e rischio per la vita della piccola. Un episodio che evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di vigilare sui comportamenti irresponsabili alla guida.

Ubriaco sullo scooter con in sella la nipotina senza il casco. A fermare lo scooterista, un 46enne residente nel modenese, è stata una pattuglia della Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare in zona mare. Gli agenti hanno accertato che la bambina, di 7 anni, era la nipote del conducente

