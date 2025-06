Tuvalu perché emigrare da un arcipelago che sta per finire sott' acqua non è così facile

Tuvalu, un gioiello del Pacifico, affronta una crisi senza precedenti: l’innalzamento del livello del mare minaccia la sua stessa esistenza. Per molti abitanti, l’emigrazione in Australia rappresenta un’unica speranza di salvezza, ma i posti sono limitati e assegnati a sorteggio. Questa realtà drammatica ci invita a riflettere sul costo umano del cambiamento climatico e sull’urgenza di azioni globali per salvaguardare il nostro pianeta.

L'arcipelago di Tuvalu, nel Pacifico, rischia di scomparire a causa dell’innalzamento del livello del mare. Un terzo della sua popolazione ha richiesto visti climatici per trasferirsi in Australia, che offre però 280 posti all'anno. A sorteggio. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tuvalu, perché emigrare da un arcipelago che sta per finire sott'acqua non è così facile

