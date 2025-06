Tuttosport – Addio Toro scaduti i contratti di Linetty e Karamoh | il messaggio del club

Il Torino dice addio a Linetty e Karamoh, due protagonisti di un'epoca memorabile. Con i contratti scaduti il 30 giugno 2025, il club granata ha ufficialmente salutato questi talenti, chiudendo un capitolo importante della propria storia. La fine di un ciclo che lascia spazio a nuove sfide e opportunità per la squadra e i sui tifosi. Ora, è il momento di guardare avanti con entusiasmo e speranza.

2025-06-30 16:00:00 Arrivano conferme da TS: Karol Linetty e Yann Karamoh lasciano Torino. Entrambi i giocatori sono infatti arrivati a scadenza di contratto, i cui termini erano fissati al 30 giugno 2025, senza rinnovare con il club granata, che a sua volta si è congedato sui propri canali ufficiali con un messaggio di addio: "Cinque anni in maglia granata per Linetty, che oggi termina la sua esperienza al Toro dopo 131 presenze di cui 10 con la fascia di capitano al braccio. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, Karol!"  Questo invece il saluto all'ex attaccante dell'Inter: "Oggi si conclude l'esperienza di Yann Karamoh in granata, dopo il suo arrivo al Toro nel 2022.

