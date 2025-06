Tutto si accende

Tutto si accende con la magia di un tramonto o l’istante perfetto catturato dall’obiettivo. La splendida spiaggia di Torre Lapillo, immortalata da Fabio Martina, ci ricorda quanto la bellezza naturale possa sorprendere e incantare. LeccePrima, con orgoglio, inaugura "La foto del giorno", una rubrica dedicata alle vostre immagini più suggestive, perché ogni scatto racconta una storia e merita di essere condiviso con tutti noi.

TORRE LAPILLO – Lo scatto di un nostro lettore, Fabio Martina, dalla spiaggia di Torre Lapillo di Porto Cesareo. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: tutto - accende - torre - lapillo

Alcaraz elegante con Musetti, poi si accende per Sinner-Djokovic: “La vedo, voglio capire tutto” - Alcaraz, elegante e concentrato, si è spento per Musetti, ma poi si accende con Sinner-Djokovic: un match che promette emozioni da non perdere.

Torre Lapillo, il sole al tramonto accende la lanterna.

Torre Lapillo: tutto quello che c’è da sapere prima di andarci in vacanza - greenMe - Torre Lapillo è una tra le località turistiche più apprezzate del Salento e si trova a pochi chilometri da Porto ... Lo riporta greenme.it

Torre Lapillo, spinto al largo dal vento mentre fa kitesurf: salvato - Disavventura per un uomo che stava praticando kitesurf al largo di Torre Lapillo, nel mare del Salento. Da lagazzettadelmezzogiorno.it