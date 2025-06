Tutto pronto per la Sagra del cinghiale tra tagliatelle tirate a mano e hamburger di qualità

Preparati a vivere un weekend all’insegna del gusto e delle tradizioni! Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, la Sagra del Cinghiale a Ponte Uso, frazione di Sogliano al Rubicone, invita gli amanti della buona cucina a scoprire tagliatelle tirate a mano, hamburger di qualità e tanto altro. La prima serata, dedicata al Cinghio Burger, promette emozioni, con le esibizioni dei Margo' 80 alle 21 e molto ancora da scoprire. Non mancare!

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio torna a Ponte Uso, frazione di Sogliano al Rubicone, la tradizionale Sagra del Cinghiale. La sagra, tutta all'insegna della gastronomia locale, si articola su tre giornate. La prima è dedicata al Cinghio Burger e vedrà esibirsi alle ore 21 i Margo' 80 seguiti da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - cinghiale - tutto - pronto

Sagra del cinghiale - L'aria frizzante di maggio annuncia l'arrivo della XXIX edizione della sagra del cinghiale a Rignano.

Street Food Parade. Giulio Cercato · Summer Feeling. TUTTO PRONTO per dare inizio questo weekend di festa al Parco della Magana Vai su Facebook

Tutto pronto per la Sagra del cinghiale, tra tagliatelle tirate a mano e hamburger di qualità; Tutto pronto per la Sagra del Cinghiale: due giorni tra sapori, musica e tradizione; Moschiano, tutto pronto per la quarta edizione della Sagra del Cinghiale.

Tutto pronto per la Sagra del Cinghiale: due giorni tra sapori, musica e tradizione - Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 Montiano ospiterà la quarta edizione della Sagra del Cinghiale, un appuntamento ormai ... ravenna24ore.it scrive

Stintino, tutto pronto per il concerto dei Nomadi e la Sagra del Cinghiale - L'Unione Sarda.it - Stintino, tutto pronto per il concerto dei Nomadi e la sagra del Cinghiale L’appuntamento il 30 dicembre sul palco di largo Cala d’Oliva ... Come scrive unionesarda.it