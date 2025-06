Tutti gli occhi degli invitati al matrimonio Bezos-Sanchez erano per Sydney Sweeney compresi quelli di Tom Brady | flirt in arrivo? Tutti i dettagli

Venezia ha fatto da sfondo a un matrimonio da sogno, ma è stato il magnetismo tra Sydney Sweeney e Tom Brady a catturare davvero l’attenzione. Mentre gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez si scambiavano promesse d’amore, gli occhi di Hollywood e del jet set erano inevitabilmente fissi sui due protagonisti: un'attrice emergente e una leggenda dello sport. La domanda che tutti si pongono ora è: sarà nato qualcosa tra loro?

L'amore era decisamente nell'aria a Venezia lo scorso weekend. Non solo per gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ma, a quanto pare, anche per qualcuno degli ospiti presenti. In particolare, sono due i nomi che erano sulla bocca di tutti: Sydney Sweeney e Tom Brady. Il gotha di Hollywood e del potere economico era in Laguna per le nozze del decennio. E come vi avevamo raccontato qui, tutti gli occhi erano puntati sui due scapoli d'oro presenti all'evento: Orlando Bloom, freschissimo di rottura da Katy Perry, e Tom Brady. Ancora "convalescente" dalla nascita del figlio della sua ex moglie Gisele Bundchen e del nuovo compagno (pare l'abbia presa malissimo).