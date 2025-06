Tutti contro Kylie Jenner in bianco al matrimonio di Bezos | il vero colore dell'abito e chi l'ha vestita

Il mondo ha notato Kylie Jenner al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, vestita di bianco, un colore tradizionalmente riservato alla sposa. Ma qual è il vero colore dell’abito e chi l’ha vestita? Un errore di stile o una scelta audace? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa apparizione che ha fatto discutere.

Errore di stile per Kylie Jenner al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa avrà pensato la sposa, vedendola vestita di bianco?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kylie - jenner - bianco - matrimonio

