Senza ambiguità, dalla parte di Israele. Perché, ricordando il leader repubblicano Ugo La Malfa (repubblicano vero, del Pri, non la paccottiglia degli ultimi tempi), la libertà dell’Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme. Il direttore del Riformista, Claudio Velardi, non ci ha pensato due volte. Il suo giornale ha lanciato un appello a cui hanno aderito quasi diecimila persone in poche settimane. Una contro-narrazione. Per ristabilire, nel panorama politico-mediatico italiano e non solo, un po’ di equilibrio. Proprio oggi pomeriggio al Teatro Rossini si tiene l’iniziativa del Riformista, “Dalla parte di Israele”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutte le ragioni per essere dalla parte di Israele. La versione di Velardi

