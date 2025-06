Turisti il record di Napoli | 7 milioni in più in due anni

Napoli sta vivendo un vero e proprio boom turistico: in soli due anni, i visitatori sono aumentati di oltre 7 milioni, portando il totale a oltre 20 milioni. È un trend che conferma il ruolo della città come meta imperdibile nel panorama mondiale. Questa crescita straordinaria promette un futuro ricco di opportunità e innovazioni, consacrando Napoli come una delle destinazioni più amate e desiderate d’Italia e del mondo.

 Oltre 7 milioni di turisti in più negli ultimi due anni: quello in corso sarà l?anno del record assoluto: si toccherà almeno quota 20 milioni di visitatori.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Turisti, il record di Napoli: 7 milioni in più in due anni

