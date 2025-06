TURISMO | ENIT DA PAESI ASIA-PACIFICO CRESCE LA DOMANDA DI ITALIA

L’Italia conquista sempre più cuori e destinazioni nel mondo, e i numeri confermano questa tendenza positiva. I dati Enit mostrano un crescente interesse da parte dei visitatori dell’Asia-Pacifico, con un incremento del 10% negli arrivi nei primi cinque mesi del 2025. Questo trend riflette la forte attrattiva del nostro Paese come meta di turismo di lusso e cultura. E, con l’attenzione globale sempre più rivolta all’Italia, il suo fascino non farà che rafforzarsi.

L’Italia continua ad attrarre visitatori da tutte le regioni del mondo, lo dimostrano gli ultimi dati Enit sugli arrivi dai Paesi dell’Asia-Pacifico, in occasione della fiera Iltm di Singapore (uno degli eventi di punta nel calendario globale del Turismo di lusso). Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, gli arrivi aeroportuali in Italia da quest’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia +17,4%) a maggio1. La motivazione principale dei viaggi resta il Turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2% degli arrivi (in crescita del +10,3%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - TURISMO: ENIT, DA PAESI ASIA-PACIFICO CRESCE LA DOMANDA DI ITALIA

