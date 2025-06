Turismo Caserta e Terra di Lavoro | un sistema da costruire tra eredità borbonica e futuro sostenibile

capace di valorizzare le sue risorse uniche e di attrarre un turismo consapevole e sostenibile. Solo attraverso un approccio integrato, che combini eredità storica, innovazione e rispetto per l’ambiente, Caserta può affermarsi come protagonista di un nuovo modello di sviluppo locale, trasformando il suo patrimonio in un motore di crescita duratura e inclusiva.

In un contesto nazionale in cui il turismo è chiamato a rispondere alle sfide dell’economia post-pandemica e alla crescente domanda di autenticità, cultura e sostenibilità, Caserta e la Terra di Lavoro emergono come una delle aree a maggiore potenziale ancora inespresso. Non si tratta soltanto di una questione di attrattori monumentali o di paesaggi incantevoli, ma di un’opportunità concreta per costruire un sistema territoriale coerente, competitivo e integrato. Secondo Giovanni Bo, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Caserta, «è arrivato il momento di fare della nostra provincia una destinazione riconoscibile, autentica e desiderata, dove cultura, natura, accoglienza ed enogastronomia convergano in una proposta turistica solida e innovativa». 🔗 Leggi su Ildenaro.it

