Turchia allarme incendi | oltre 50mila evacuati e circa 200 le abitazioni bruciate

L'emergenza incendi in Turchia si intensifica: oltre 50.000 evacuati e circa 200 case distrutte, tra cui 64 a Bilecik. La nazione affronta una crisi che colpisce vaste aree, dalla costa Egea al confine siriano. In questo scenario drammatico, la resilienza dei cittadini e gli sforzi delle squadre di emergenza sono fondamentali. Ma quale sarà il reale impatto di questa catastrofe sulla vita delle comunità coinvolte?

Oltre 50mila persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, e ospitate in luoghi sicuri, a causa di incendi in corso da sabato che hanno colpito varie zone della Turchia, dalla costa sul mare Egeo al sud est del Paese nei pressi del confine con la Siria. A Bilecik, località in provincia di Bursa a sud est di Istanbul, 64 case sono rimaste bruciate a causa degli incendi mentre sono 132 le.

