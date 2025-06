Tu non devi vincere Isola dei Famosi Mario Adinolfi ‘avverte’ la naufraga quotatissima

Mancano ormai pochissimi giorni alla grande finale de L’Isola dei Famosi 19, un’edizione ricca di emozioni, rivalità e colpi di scena. Tra i naufraghi ancora in corsa, Mario Adinolfi si distingue come uno dei protagonisti più quotati, mentre il pubblico si prepara a scoprire chi conquisterà il titolo di vincitore assoluto. La suspense è alle stelle: chi alzerà il trofeo mercoledì 2 luglio? L’attesa sta per terminare.

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, e tra i naufraghi ancora in gioco è tempo di bilanci, pronostici. e qualche stoccata ironica. Lo show, condotto da Veronica Gentili, si concluderà mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, e l’attesa è alle stelle per scoprire chi sarà il vincitore assoluto. I concorrenti rimasti in gara sono il giornalista Mario Adinolfi, l’attrice Loredana Cannata, l’ex gieffina Cristina Plevani, il comico Omar Fantini e uno tra l’ex tronista Teresanna Pugliese e l’illusionista Jey Lillo, attualmente in sfida al televoto per conquistare l’ultimo posto da finalista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: isola - famosi - mario - adinolfi

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

La resa dei conti tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese. Cosa è successo tra i due all'Isola dei famosi: https://fanpa.ge/2yhtt Vai su Facebook

"Non sono la tua serva", Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani mette in riga Mario Adinolfi - VIDEO https://gay.it/isola-dei-famosi-2025-cristina-si-ribella-a-mario… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese: “Più simili di quanto pensassimo”; Isola dei Famosi, la pace (inaspettata) tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi: “Tu sei la carbonella, io il fuoco”; Isola dei Famosi 2025, la resa dei conti tra Adinolfi e Teresanna ad un passo dalla finale: Non sei quello che avevo percepito - VIDEO.

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi e Loredana Cannata si sbilanciano sul possibile vincitore della 19esima edizione (VIDEO) - A pochi giorni dalla finale, che andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025, i due naufraghi si sono confrontati e ... Come scrive msn.com

“Adinolfi deve vincere!”, Isola dei Famosi 2025: il pronostico dell’ex naufraga e le accuse di strategia a Cristina Plevani - Ex naufraga racconta la sua Isola dei Famosi tra emozioni, strategie e riflessioni: ecco chi dovrebbe vincere secondo ... Si legge su gay.it