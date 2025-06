TSO | la cura che protegge o che limita? Nuove frontiere in psichiatria

La recente pronuncia della Corte Costituzionale segna un passo importante nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti nel trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Un’attenzione che bilancia cura e tutela, garantendo trasparenza e ascolto, riconoscendo la dignità di ogni individuo. Questa svolta definisce un nuovo orizzonte in psichiatria, dove la tutela dei diritti diventa imprescindibile. La sfida ora è tradurre questi principi in azioni concrete, per un sistema più giusto e umano.

Il Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e i diritti, la parola della Corte è chiara e risuona in un eco dimenticato, la persona deve essere assistita dalle piene garanzie. A sancirlo la Corte Costituzionale con una sentenza storica, la 76 del 30 maggio 2025, che ha aumentato le garanzie prevedendo l’obbligo di notifica al paziente dell’ordinanza del sindaco e l’audizione della persona da parte del Giudice Tutelare prima della convalida. La Consulta ha stabilito l’illegittimità dell’articolo 35 della Legge 833 del 1978 – norma che ha sancito la nascita del Sistema Sanitario nazionale – il quale non prevede alcuna notifica del provvedimento che dispone il ricovero coatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cura - protegge - limita - frontiere

TSO: la cura che protegge o che limita? Nuove frontiere in psichiatria.

Nuove frontiere nella cura dell’ictus - Sardegna Reporter - Sassari 29 maggio 2025 – Tempi di risposta più rapidi, farmaci di nuova generazione e un percorso integrato dalla fase iperacuta alla riabilitazione. Da sardegnareporter.it

Frontiere della psicoanalisi: i confini e i limiti della cura - La malattia, la vecchiaia, la povertà, il dolore, questi i difficili temi che sta affrontando il Centro milanese di psicoanalisi «Cesare Musatti» nella rassegna «Frontiere della Psiocoanalisi ... ilgiornale.it scrive