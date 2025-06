Trump scrive a Powell e chiede ancora di tagliare i tassi | Sei in ritardo hai fatto perdere una fortuna agli Usa

In un gesto che scuote i mercati, Donald Trump si rivolge direttamente a Jerome Powell, chiedendo di tagliare ancora i tassi di interesse. La sua richiesta, accompagnata da dati e analisi, sottolinea la volontà di influenzare le decisioni della Federal Reserve e di rafforzare il proprio ruolo di protagonista nell’economia globale. Ma cosa potrebbe realmente cambiare questa mossa? La risposta potrebbe determinare il destino finanziario degli USA nei prossimi mesi.

Donald Trump ha scritto al presidente della Federal reserve (la banca centrale statunitense) Jerome Powell chiedendogli ancora una volta di tagliare i tassi di interesse, ancora fermi al 4,5% nonostante le pressioni del presidente Usa. Lo ha annunciato alla stampa la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, specificando che il tycoon, per rafforzare la propria tesi, ha allegato alla lettera una tabella in cui sono riportati i tassi delle maggiori banche centrali al mondo, tutti più bassi di quelli della Fed. Leavitt ha anche mostrato un passaggio del testo: “Jerome, come al solito sei in ritardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump scrive a Powell e chiede (ancora) di tagliare i tassi: “Sei in ritardo, hai fatto perdere una fortuna agli Usa”

In questa notizia si parla di: trump - powell - tagliare - tassi

Fed lascia tassi invariati, Powell ‘delude’ Trump - La Federal Reserve annuncia di mantenere invariati i tassi di interesse, tra il 4,25% e il 4,50%, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo finanziario e politico.

La svalutazione del dollaro potrebbe portare il cambio con l'euro anche a quota 1,20. Su tale andamento influirebbe anche il successore di #Powell, "molto più propenso a tagliare i tassi" in quanto scelto dallo stesso #Trump: l'analisi di Mattia Rossetti, respons Vai su X

Trump, irritato perché Powell non si decide a tagliare i tassi, potrebbe annunciare in anticipo il suo successore. Warsh e Bessent sono tra i favoriti alla guida della banca centrale americana Vai su Facebook

Trump scrive a Powell: chiesto il taglio dei tassi d’interesse; Casa Bianca, Trump ha scritto a Powell, chiesto taglio tassi; Trump scrive a Powell e chiede (ancora) di tagliare i tassi: “Sei in ritardo, hai fatto perdere una….

Casa Bianca, Trump ha scritto a Powell, chiesto taglio tassi - Donald Trump ha scritto al presidente della Fed Jerome Powell esortandolo a tagliare i tassi di interesse. Scrive msn.com

Trump VS Powell (Fed): “si vergogni”. Il post con la mappa mondiale dei tassi, ecco quanto dovrebbero essere in USA - Nel post su Truth Social anche la mappa mondiale dei tassi. Come scrive money.it