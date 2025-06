Trump rilancia | Abbiamo obliterato il nucleare iraniano La CIA conferma lo stop non definitivo del programma nucleare di Teheran

Donald Trump torna a farsi sentire sulla scena internazionale, annunciando con fermezza la distruzione delle infrastrutture nucleari iraniane. La CIA conferma che il programma di Teheran non è ancora completamente ripristinato, ma l'ex presidente ribadisce: «Abbiamo obliterato il nucleare iraniano», criticando le politiche passate e sottolineando il suo approccio deciso. Una svolta che potrebbe cambiare gli equilibri di potere nella regione.

Donald Trump è tornato ad alzare i toni sulla questione iraniana, confermando nuovamente la distruzione delle infrastrutture nucleari di Teheran. In un post pubblicato su Truth Social, il presidente USA ha dichiarato: «Abbiamo completamente distrutto le strutture nucleari iraniane. Non sto offrendo all'Iran nulla, a differenza di Obama, che ha pagato loro miliardi per il patetico accordo nucleare Jcpoa. E non parlo con loro da quando abbiamo completamente obliterato le loro strutture nucleari». L'uranio sepolto sotto le macerie. Parole che seguono di poche ore le dichiarazioni, riservate ma filtrate ai media, del direttore della CIA John Ratcliffe durante un'audizione classificata al Congresso.

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

