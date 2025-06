' Trump riceverà Netayahu lunedì prossimo'

Lunedì prossimo, l’attenzione internazionale si accenderà sulla Casa Bianca, dove Donald Trump incontrerà il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Un appuntamento di grande rilievo che promette di influenzare gli equilibri geopolitici e le relazioni tra Stati Uniti e Israele. Un incontro atteso con fervore e curiosità, in un momento cruciale per la regione e il mondo intero.

Donald Trump riceverà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca lunedì prossimo. Lo hanno riferito fonti israeliane ad Axios, come riporta Barak Ravid su X.

