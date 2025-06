Trump nega incentivi a Iran | Non sono Obama non gli ho offerto nulla

In un clima di tensione internazionale, Donald Trump smentisce categoricamente ogni intento di offrire incentivi all’Iran, sottolineando di non essere Obama né di aver mai proposto tali incentivi. La sua risposta arriva in risposta alle accuse del senatore democratico Chris Coons, definito "falso" per aver parlato di una proposta di 30 miliardi di dollari. Uno scontro che mette in evidenza le delicate dinamiche diplomatiche in gioco e le sfide della governance americana.

