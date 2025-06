Trump | Iran vicino alla bomba pronti a revocare sanzioni

La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica: mentre Trump afferma che Teheran era a un passo dalla bomba atomica, nuove valutazioni suggeriscono danni minori del previsto. L’Aiea invita alla prudenza, sottolineando il rischio di una ripresa del programma nucleare. La questione rimane intricata e delicata, con la diplomazia pronta a confrontarsi con le sfide di un equilibrio precario che potrebbe cambiare gli scenari internazionali.

Donald Trump ha dichiarato che l’Iran era a poche settimane dall’ottenere l’arma atomica, ma che i bombardamenti americani ne avrebbero compromesso le capacitĂ per anni. Il Washington Post, però, riporta valutazioni interne iraniane secondo cui i danni sarebbero stati inferiori al previsto. L’Aiea invita alla prudenza e avverte: il programma nucleare potrebbe riprendere. Teheran nega di aver minacciato ispettori internazionali e chiede agli USA garanzie contro nuovi attacchi per riprendere le trattative. Trump, intanto, esclude qualsiasi accordo finanziario col regime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Iran vicino alla bomba, pronti a revocare sanzioni"

