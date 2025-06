Trump | Iran era vicino alla bomba atomica ma l’Aiea frena

In un clima di tensione e diplomazia, Donald Trump dichiara di aver annientato il programma nucleare iraniano, sostenendo che Teheran fosse vicina a sviluppare l’atomica. Tuttavia, l’Agenzia Internazionale dell’Energia Nucleare mostra un quadro meno entusiasta, alimentando dubbi sulla reale portata delle azioni statunitensi. La questione iraniana rimane al centro del dibattito globale, tra accuse e incertezze che si intrecciano con le sfide della stabilità internazionale.

La questione iraniana. Abbiamo annientato il suo programma nucleare, ha detto Trump. Trapela meno entusiasmo, invece, dall’Agenzia internazionale dell’energia nucleare. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump: “Iran era vicino alla bomba atomica” ma l’Aiea frena

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

