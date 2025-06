Trump insiste | Teheran era vicina all’atomica ora un accordo a Gaza

Donald Trump, in un’intervista esclusiva a Fox News, ha nuovamente fatto scalpore parlando di Iran e Medio Oriente. Con fermezza, ha affermato che Teheran era “a settimane” dall’atomica e che l’impianto di Fordow è stato facilmente colpito dagli attacchi statunitensi. Mentre si discussi anche del processo contro Netanyahu a Gaza, il suo intervento sottolinea le tensioni e le sfide ancora irrisolte nella regione, lasciando aperta una domanda cruciale: cosa riserverà il futuro mediorientale?

Dall’ Iran a Gaza al processo che in Israele vede coinvolto il primo ministro Benjamin Netanyahu. In un’ intervista a Fox News il presidente americano Donald Trump ha passato in rassegna tutte le tematiche principali che riguardano l’area del Medioriente. Il tycoon ha ribadito che l’Iran era “a settimane” dalla bomba nucleare e che l’impianto di Fordow è stato “attraversato come burro” dalle bombe made in Usa. Trump ha anche aggiunto che è disposto a revocare le sanzioni a Teheran se gli iraniani “riusciranno a essere pacifici e a dimostrarci che non causeranno più danni” e questo “farebbe una grande differenza” per il paese degli ayatollah. 🔗 Leggi su Lapresse.it