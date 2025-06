Trump insiste intervistato da Fox News | L' Iran era vicino alla bomba atomica ora accordo a Gaza ho un acquirente per TikTok Usa - VIDEO

Donald Trump, in una recente intervista a Fox News, ribadisce con fermezza che l’Iran stava per ottenere la bomba atomica, contraddicendo le analisi ufficiali. Nel frattempo, svela di aver già trovato un acquirente per TikTok negli USA, puntando su un business molto redditizio. Con questa strategia, l’ex presidente mira a consolidare la sua influenza politica e finanziaria, lasciando intendere che il suo intervento possa cambiare le sorti di molte questioni spinose come quella iraniana e delle piattaforme digitali.

Trump insiste sull'Iran contraddicendo tesi e ricostruzioni che dimostrano esattamente il contrario, poi sulla divisione statunitense di TikTok spiega che ci sarebbero persone molto ricche ad acquistarla Donald Trump insiste intervistato da Fox News, e dichiara che prima dell'attacco Usa, l'I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump insiste intervistato da Fox News: "L'Iran era vicino alla bomba atomica, ora accordo a Gaza, ho un acquirente per TikTok Usa" - VIDEO

