Trump incassa il sì del Canada accordo sui dazi entro il 21 luglio

Il Canada ha annunciato la revoca della tassa sui servizi digitali imposta alle aziende statunitensi, aprendo la strada a un accordo con Washington sui dazi entro il 21 luglio. L'intesa, frutto di mesi di negoziati, rappresenta un altro successo per Donald Trump, che ora punta a chiudere anche con l'Europa entro la scadenza del 9 luglio. Intanto, entrano in vigore i dazi ridotti sull'export britannico verso gli Usa. La Cina mette in guardia: "No a patti che penalizzino Pechino, altrimenti contromisure". L'export europeo giĂ accusa il colpo, con forti cali per Germania e Italia.