Trump | Il Canada è un Paese molto difficile con cui trattare

Il rapporto tra Stati Uniti e Canada si fa turbolento: Donald Trump definisce il Canada un paese “molto difficile” con cui trattare e annuncia la sospensione dei colloqui commerciali. Questa decisione segna un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali, lasciando incertezza sul futuro degli scambi economici tra le due nazioni. Ma cosa ci riserverà questa riavvicinamento o allontanamento? La situazione si evolve rapidamente, e il mondo resta a osservare.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che il Canada è un Paese molto difficile con cui trattare. Ha poi detto che i colloqui commerciali con il Canada saranno sospesi. Trump: "Il Canada è un Paese molto difficile con cui trattare. Stop ai colloqui" In un'intervista rilasciata su Fox News, il presidente americano Donald Trump

