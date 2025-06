Trump annuncia di aver trovato un acquirente per TikTok

Donald Trump ha annunciato di aver trovato un acquirente per TikTok, una notizia che scuote il panorama digitale globale. Un gruppo di investitori molto ricchi si prepara a rilevare l’app, con la possibile approvazione della Cina. Questo sviluppo potrebbe segnare una svolta decisiva nel rapporto tra tecnologia e geopolitica, lasciando tutti in attesa di scoprire se questa operazione andrà in porto e quale impatto avrà sul futuro delle relazioni internazionali.

Roma, 30 giu. (askanews) - Donald Trump ha annunciato che è stato trovato un acquirente per TikTok. Durante un'intervista a Sunday Morning Futures su Fox, il presidente Usa ha detto che si tratta di "un gruppo di persone molto ricche" e che "probabilmente" avrĂ bisogno dell'approvazione della Cina. "Ma penso che il presidente Xi la concederĂ ", ha affermato. Sulla app, di proprietĂ dell'azienda cinese ByteDance, pesa un incombente divieto di utilizzo negli Usa, piĂą volte annunciato e rimandato, per preoccupazioni legate alla privacy e alla sicurezza nazionale. L'amministrazione Trump ne ha ordinato la vendita a un'azienda americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia di aver trovato un acquirente per TikTok

In questa notizia si parla di: trump - trovato - acquirente - tiktok

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Trump ha annunciato di aver trovato un acquirente per TikTok: https://fanpa.ge/PsJ8Y Vai su Facebook

Gli USA hanno trovato un acquirente per TikTok, dice Trump; TikTok, intesa vicina: Trump annuncerà l'acquirente entro due settimane; Trump: Abbiamo un acquirente per TikTok, ve lo dirò tra due settimane.

TikTok, intesa vicina: Trump annuncerà l'acquirente entro due settimane - Il presidente Donald Trump ha dichiarato in un'intervista che è stato trovato un acquirente per le operazioni statun ... Da msn.com

Il piano di Trump per salvare TikTok negli Stati Uniti: “C’è un acquirente, Xi accetterà” - Trump ha annunciato di aver trovato un acquirente per TikTok dopo che la piattaforma era stata bloccata negli Usa per motivi di sicurezza nazionale ... Lo riporta fanpage.it