Trump all’assalto di Harvard la Casa Bianca | Complice dell’antisemitismo nel campus cambi o tagliamo tutti i fondi

L’Università di Harvard si trova al centro di un feroce dibattito: accusata di essere complice dell’aumento di antisemitismo nel campus, ha sollevato un acceso scontro tra tutela della libertà accademica e responsabilità sociale. L’Amministrazione Usa, con una dura lettera ufficiale, richiede cambiamenti urgenti o, in alternativa, la sospensione dei fondi federali. È giunto il momento di fare chiarezza su chi davvero difende i valori fondamentali dell’istruzione superiore.

L’Università di Harvard è complice del clima e degli atti di antisemitismo di cui gli studenti ebrei e israeliani dell’ateneo hanno fatto le spese in modo crescente negli ultimi mesi. Ne è convinta l’Amministrazione Usa, che ha messo l’accusa nero su bianco in una lettera alle autorità di Harvard all’esito delle sue indagini. Secondo la task force federale voluta da Donald Trump la prestigiosa università dell’East Coast americana ha violato le i diritti civili che richiedono agli atenei di proteggere gli studenti da ogni discriminazione su basi nazionali o razziali. Come? Fallendo nel combattere il dilagare dell’antisemitismo nel campus di Cambridge, e a volte addirittura «partecipando consapevolmente a episodi antisemiti nei confronti di studenti, docenti o dipendenti ebrei» dell’ateneo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: harvard - complice - antisemitismo - trump

Questa è la cerimonia di consegna dei diplomi degli studenti neolaureati in legge all’università di Harvard. Al momento di ricevere l’attestato, si sono presentati sul palco sventolando cartelli contro Israele e inneggianti a Gaza e alla Palestina libera. “Embargo Vai su Facebook

Trump all'assalto di Harvard, la Casa Bianca: «Complice dell'antisemitismo nel campus, cambi o tagliamo tutti i fondi; Violano i diritti civili, non proteggono gli ebrei. Trump riapre lo scontro con Harvard; Usa, ancora braccio di ferro Trump-Harvard: Studenti ebrei non protetti da molestie antisemite -.

"Violano i diritti civili, non proteggono gli ebrei". Trump riapre lo scontro con Harvard - Secondo l'amministrazione americana, l'università ha violato il Titolo VI del Civil Rights Act che impone di proteggere gli studenti dalla discriminazione basata sulla razza o sull'origine nazionale ... Da msn.com

Usa, ancora braccio di ferro Trump-Harvard: “Studenti ebrei non protetti da molestie antisemite” - L’amministrazione Trump ritiene che l’università di Harvard non sia stata in grado di proteggere gli studenti ebrei dalle “molestie antisemite” e ha minacciato di tagliare tutti i finanziamenti federa ... msn.com scrive