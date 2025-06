Trump a Mamdani | Se viene eletto sindaco di New York deve fare il bravo

Se Donald Trump dovesse diventare sindaco di New York, le sue parole sono chiare: “Se viene eletto e io sono presidente, deve comportarsi bene, altrimenti non gli do un soldo”. Una sfida diretta che mette in discussione una figura emergente come Zohran Mamdani. La tensione tra le grandi personalità della politica americana si fa sempre più palpabile, lasciando presagire un'eventuale svolta clamorosa nel panorama elettorale.

WASHINGTON – "Se sarà eletto sindaco di New York e io sarò presidente deve fare il bravo, altrimenti non gli do un soldo". E' quanto ha detto Donald Trump (foto) avvertendo, in un'intervista rilasciata a 'Fox News', il candidato democratico Zohran Mamdani. "E' un comunista, non lo avevo mai sentito nominare prima", ha poi aggiunto il presidente degli Stati Uniti, ribadendo le accuse dei giorni scorsi.

