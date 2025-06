Trovato un corpo in mare forse uno dei 4 dispersi

Un nuovo dramma si aggiunge alla tragica vicenda dei quattro dispersi nel Golfo di Taranto. Un corpo è stato rinvenuto al largo di Bernalda, alimentando i sospetti e le speranze di una svolta nelle ricerche. La scoperta, ancora da confermare, potrebbe rappresentare un passo cruciale verso la risoluzione di questa triste storia. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali per capire se si tratta di uno dei dispersi e come proseguiranno le indagini.

Tarantini Time Quotidiano Un cadavere è stato trovato in mare nel corso delle ricerche dei 4 dispersi. Il ritrovamento è avvenuto al largo di Bernalda, in pieno Golfo di Taranto. Non è stato ancora identificato.

