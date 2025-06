Trovato morto uno dei quattro dispersi la vittima è Claudio Donnaloia

Tragedia a Taranto: è stato identificato il corpo di Claudio Donnaloia, uno dei quattro dispersi durante un'escursione in mare. La Guardia Costiera ha ritrovato il suo corpo, portando dolore e sgomento tra familiari e amici. Mentre le ricerche delle altre persone coinvolte proseguono senza sosta, questa dolorosa perdita ci ricorda la fragilità della vita e l'importanza della massima prudenza in mare.

Tarantini Time Quotidiano È stato identificato nel pomeriggio di oggi il corpo ritrovato in mare dalla Guardia Costiera: si tratta di Claudio Donnaloia, 73 anni. La notizia è riportata da TarantoToday. L’uomo si era imbarcato ieri mattina insieme al fratello Pasquale, in vacanza a Taranto ma residente a Milano, e a due amici: Antonio Dell’Amura e Domenico Lanzolla. Al momento, le ricerche delle tre persone ancora disperse sono in corso senza sosta. Claudio Donnaloia era molto conosciuto per il suo impegno nel sociale. Padre di tre figli, dedicava il suo tempo al volontariato nelle guardie ecozoofile e in diverse associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Trovato morto uno dei quattro dispersi, la vittima è Claudio Donnaloia

