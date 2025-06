Trovano il suo corpo senza vita all' interno dell' appartamento 53enne stroncata da un malore

Una terribile tragedia scuote Ostra: una donna di circa 53 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, vittima di un malore improvviso. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento tempestivo di sanitari e vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dopo ripetuti tentativi di contatto. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore, mentre le indagini cercano di fare luce sulla tragica scomparsa.

OSTRA – La tragedia si è consumata in un’abitazione di Ostra, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di circa 53 anni. La scoperta è stata fatta dal personale sanitario e dai vigili del fuoco i quali si sono introdotti nell’appartamento chiuso dall’interno, dopo i ripetuti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: corpo - vita - interno - appartamento

Ritrovato a Merano il corpo senza vita di un escursionista: era scomparso da dicembre - Il corpo senza vita di Romen Roman Lair, 61enne escursionista scomparso lo scorso dicembre, è stato ritrovato nel comprensorio Merano 2000, a circa 1.

"Aveva bava alla bocca ed era nuda dalla vita in giù" Sono queste le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna all'interno di un'auto parcheggiata ieri sera Vai su Facebook

Non rispondeva ai vicini, l'ex giocatore di basket Fabio Diamantini era morto in casa a Montemarciano; Non si vedeva in giro da giorni, morto in casa. È il terzo in due mesi; Settala, donna uccisa a coltellate: figlia di 10 anni chiama i soccorsi, arrestato 50enne.

Donna trovata morta in casa, il marito si è tolto la vita in un lago - Donna trovata morta in casa a Rivalta, si ipotizza femminicidio. blitzquotidiano.it scrive

Omicidio-suicidio nel Torinese: donna trovata morta in casa, il marito recuperato nel lago di Avigliana - Il corpo di Assunta Carbone, 54 anni, è stato scoperto in una palazzina di via XXV Aprile, vicino al centro di Rivalta. Lo riporta quotidiano.net