Troppo PSG per Inter Miami americani Messi al loro posto

Il Paris Saint-Germain dimostra tutta la sua supremazia, schiacciando l’Inter Miami di Messi con un netto 4-0 e proiettandosi ai quarti di finale del Mondiale per club. Una sfida senza storia, che mette in evidenza la potenza e la determinazione della squadra francese. Ora, l’attenzione si sposta sul prossimo avversario: il Bayern Monaco. La corsa verso il titolo globale è appena iniziata, e le sfide più grandi devono ancora arrivare...

Il PSG passa come un rullo compressore sopra l'Inter Miami di Messi e compagni: adesso la sfida al Bayern Monaco Il PSG vola ai quarti di finale del Mondiale per club travolgendo l'Inter Miami con un netto 4-0. Più che una partita, una dimostrazione di forza. Non c'è mai stata partita, né possibilità di replica.

In questa notizia si parla di: inter - miami - messi - troppo

