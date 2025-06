Troppo caldo in Lombardia stop al lavoro esterno dalle 12.30 alle 16 | chi si ferma

Con l'arrivo di un’ondata di caldo intenso, la Lombardia prende misure concrete per proteggere i lavoratori all'aperto: stop alle attività dalle 12.30 alle 16, a partire dal 2 luglio. Una decisione che dimostra come la salute venga prima di tutto, e che invita tutti a prendersi cura del proprio benessere in queste giornate torride. La sicurezza non va mai in vacanza: è il momento di fare una pausa, per ripartire più forti.

(Adnkronos) – Stop ai lavori all'aperto in Lombardia dalle 12.30 alle 16 per il caldo soffocante. Lo prevede l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che mira a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. L'ordinanza entrerà in vigore dalle 00.01 di mercoledì 2 luglio, e sarà vigente fino al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

Ad annunciarla il governatore lombardo Attilio Fontana, su richiesta dei sindacati che chiedono lo stop delle attività lavorative sotto il sole dalle 12 alle 16 Vai su Facebook

