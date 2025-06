Troppe disuguaglianze Necessaria una riflessione

Troppe disuguaglianze richiedono una riflessione profonda e urgente. Il professor Alfonso Maria Iacono, storico della filosofia all’Università di Pisa, sottolinea come il vero problema sia il recupero del rapporto tra politica e cultura. In un mondo in rapido mutamento, con partiti che spesso perdono la loro identità e credibilità, è fondamentale riscoprire i valori condivisi per costruire un futuro più equo e consapevole. Solo così potremo affrontare le sfide di oggi e di domani.

"Desidero sollevare alcune questioni, perché il vero e grande problema è il recupero del rapporto tra politica e cultura". Inizia così l' intervento del professor Alfonso Maria Iacono, docente ordinario di storia della filosofia all' università di Pisa. "In un' epoca in cui i partiti sono cambiati e hanno una criticità molto seria che è legata al fatto che poiché ormai c'è una totale corrispondenza tra dimensione di un partito e i tempi istituzionali elettivi, i partiti non sono più in grado di progettare il futuro. Se non vanno oltre, cioè se non sono in grado di fare progetti trentennali ma solo programmi legati ai tempi istituzionali delle elezioni, ogni partito ha un margine di 4 anni al massimo per poter immaginare il futuro".

