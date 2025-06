Troll 2 | Il colossale trailer dal monster movie norvegese

Preparati a rimanere senza fiato: Netflix ha appena lanciato il trailer di Troll 2, il sequel del celebre monster movie norvegese diretto da Roar Uthang. Dopo il successo del primo capitolo, atteso con ansia dai fan, il colosso dello streaming svela un’anticipazione mozzafiato e la data di uscita, il 1° dicembre 2025. La suspense cresce: cosa ci aspetta in questa nuova avventura epica? Scopriamolo insieme nel trailer ufficiale!

Netflix ha finalmente svelato il trailer di Troll 2, sequel del fortunato monster movie norvegese diretto da Roar Uthang. Dopo l'ottimo successo di critica ottenuto col primo capitolo, approdato lo ricordiamo su Netflix nel corso del 2022, si torna a parlare di sequel. Il colosso dello streaming ha presentato quest'oggi il trailer ufficiale del film, e svelato la data di lancio in piattaforma ( 1° dicembre 2025 ). La sinossi ufficiale di Troll 2 che recita: "Quando un nuovo potente troll viene risvegliato, il caos si diffonde in tutta la Norvegia, spingendo Nora (Ine Marie Wilmann), Andreas (Kim Falck) e il capitano Kris (Mads Sjøgård Pettersen) nella loro missione più pericolosa di sempre.

